Moren tres veïns de Reus en un accident aeri a Bolívia quan els anaven a repatriar

Un matrimoni i la cosina d’ella, atrapats per la Covid-19, han perdut la vida en estavellar-se l’avioneta que els enllaçava amb un vol de tornada a casa

Actualitzada 03/05/2020 a les 21:53

Sis persones van morir aquest dissabte en l’accident d’una avioneta militar a Bolívia. Entre les víctimes hi ha tres veïns de Reus: el matrimoni format per Francisco José Gallegos González i Dely Salvatierra Velarde, i la cosina d’aquesta, Yandira Olivera Velarde, segons ha pogut confirmar aquest rotatiu. L’avioneta transportava un grup de ciutadans de nacionalitat espanyola en la ruta Trinidad-Santa Cruz per a la seva repatriació, després que quedessin atrapats a Bolívia arran de les restriccions de la Covid-19. Realitzava, doncs, el que està considerat com una «operació d’ajuda humanitària».Una quarta víctima de l’accident és Alba Aparicio Fornas, de València. A Santa Cruz, els esperava un segon avió que, aquest pròxim dimecres dia 6 de maig, els hauria dut de tornada a casa amb prop de 290 repatriats més. Els altres dos finats en l’accident d’avioneta són dos militars, el capità Favio Daniel Jerez Lanza i el tinent Richard Andreson Cossio Balcázar, la tripulació al complet de l’aeronau, ambdós bolivians.Investigació obertaEls tres reusencs s’havien desplaçat a Bolívia per gaudir d’un temps de vacances al lloc d’origen de les dues dones. La víctima valenciana feia de voluntària de Psicòlogues i Psicòlegs Sense Fronteres, segons ha informat la mateixa organització. L’accident va tenir lloc a les 13.42 h., hora local, i va produir-se a la regió amazònica de Beni. L’avioneta sinistrada era un model bimotor Beechcraft Baron B-55 amb matrícula FAB-051 que hauria registrat problemes en un dels seus motors uns deu minuts després d’enlairar-se des de l’aeroport Teniente Jorge Henrich Araoz. El pilot hauria sol·licitat llavors permís per tornar a l’aeròdrom, un cop detectats aquests problemes, i hauria estat quan ja s’hi acostava que s’hauria perdut la comunicació amb l’avioneta, la qual finalment va estavellar-se i es va incendiar. Segons informa la Força Aèria Bolivariana (FAB) a través d’un comunicat, ahir va constituir-se la Junta d’Investigació d’Accidents Aeronàutics, la qual «en un marge de vuit dies presentarà un informe complet sobre els factors que van ocasionar l’accident». La previsió amb què es treballava ahir era que les restes de les víctimes no puguin traslladar-se del lloc fins que aquesta investigació no es doni per finalitzada.L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va posar-se ahir a la tarda en contacte amb familiars de les víctimes a Reus per tal de traslladar-los directament el seu condol i mostrar-se obertament a la seva disposició davant qualsevol necessitat. El govern estatal també va fer públic ahir el seu condol a través de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que va detallar que el cònsol espanyol a Sant Cruz està en contacte amb els familiars dels difunts i es troba en estreta coordinació amb les autoritats locals.L’avioneta formava part de la flota de la Força Aèria Boliviana i connectava amb un vol de repatriació que sortirà de Madrid demà, dia 5 de maig i tornarà des de Bolívia l’endemà, operat per Iberia i amb uns 290 passatgers a bord. Els viatgers són de nacionalitat espanyola però també hi ha ciutadans d’altres països de la Unió Europea que volien tornar als seus domicilis a Espanya o a la resta de la Unió i que havien manifestat, a través del consolat o de l’ambaixada, la seva intenció. Les víctimes estaven en aquesta llista, emmarcada en el mecanisme de protecció civil de la Unió Europea. El vol de repatriació s’operarà amb normalitat.