Les cambres de Catalunya fan públic el disseny d'una mascareta per protegir ulls, nas i boca

Actualitzada 03/05/2020 a les 12:26

Les cambres de Catalunya han fet públic aquest diumenge el disseny d'una mascareta per protegir ulls, nas i boca perquè els fabricants i distribuïdors que ho desitgin puguin distribuir-la a gran escala. El producte, batejat com a MaskCat, permetrà «compaginar la protecció personal i social i el desenvolupament d'activitats com anar a treballar, comprar, passejar o fer una escapada», tal com han assenyalat les cambres a través d'un comunicat. Des del Consell de Cambres es recomana un preu màxim de venda que, segons el model de màscara, podria ser d'entre 0,6 i 2 euros. En cas que la distribució del producte fos massiu, les cambres indiquen que aquest import podria reduir-se encara més.