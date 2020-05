La xifra de morts per coronavirus a Espanya baixa a 164 en les últimes 24 hores, un centenar menys que ahir

Els nous contagis per la covid-19 també cauen per sota del miler (838) i ja hi ha 1.654 curats més

Actualitzada 03/05/2020 a les 11:39

Els morts per coronavirus a Espanya es continuen reduint a marxes forçades i són 164 en les últimes 24 hores per un total de 25.264 víctimes per la pandèmia, segons ha informat aquest diumenge el Ministeri de Sanitat. Es tracta d'un centenar de finats menys que els registrats ahir dissabte (276) i també divendres (281), i una xifra tan baixa de defuncions per la covid-19 que no es donava des del passat 19 de març (amb 169 morts). En paral·lel, el nombre de nous contagis per la covid-19 també cauen per sota del miler (838), mentre que el nombre de curats en un dia és de 1.654. En xifres totals, ja hi ha 118.902 persones que han superat la malaltia i 217.466 positius confirmats per PCR, amb un increment diari que es manté en el 0,39%.