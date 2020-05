La gent gran demana que es respecti la seva franja horària per passejar amb seguretat

Actualitzada 03/05/2020 a les 12:46

Desenes d'avis s'han acostat al Parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat aquest diumenge per gaudir de les dues hores de passeig matinal que els pertoca segons el pla de desescalada de l'Estat. Un d'ells, l'Antoni, de 85 anys, ha marxat a casa passades les onze després de caminar 5 quilòmetres fent voltes al parc. «Fins dos quarts d'onze hi havia gent de totes les edats, però després han anat marxat i només hem quedat els avis», ha destacat. Precisament, que la gent respecti les franges horàries, és una de les reivindicacions d'aquest col·lectiu. Tot i que majoritàriament s'han respectat, la Maria del Carmen lamenta que entre les 10 i les 12 ha vist molts menors de 70 anys. «Tots hem de complir per no anar enrere», ha alertat.