L'Hospital Joan XXIII de Tarragona informa els reis de la seva actual situació

Els reis han parlat amb centres sanitaris de Catalunya i la Comunitat de Madrid, les regions més afectades

Actualitzada 03/05/2020 a les 19:27

Els reis han conversat aquest diumenge amb responsables dels hospitals dels des comunitats més afectades per la pandèmia de coronavirus, Madrid i Catalunya, en aquest cas amb el Joan XXIII de Tarragona, per conèixer la seva situació davant l'anomenada desescalada.Felip VI i Letícia han parlat amb representants de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid, als quals han traslladat el seu reconeixement, felicitació i suport a tots els seus professionals sanitaris.El director gerent de l'hospital Joan XIII de Tarragona, Albert Pons, ha explicat que l'organització interna ha permès que no s'arribés al col·lapse en altres àrees de centri i que és poguessin mantenir activis els altres especialitats.Fins i tot durant els punts més alts de la pressió hospitalària han seguit funcionat dues quiròfans en cirurgia oncològica i dues en cirurgia d'urgències.Aquest centri hospitalari tarragoní és el de referència per a tota la província, amb una població de 800.000 habitants, disposa de 400 llits i els dades dels últimes 24 hores sobre l'atenció a pacients de la Covid-19 indiquin que encara hi ha 37 personis ingressades en planta i 16 més en UCI amb ventilació mecànica.Pel que fa al personal sanitari, 123 han patit contagi, dels quals 73 ja han estat donats d'alta, 50 segueixen de baixa i quatre és troben en situació d'aïllament per contacte amb familiars infectats.El Joan XXIII és el quart hospital de Catalunya amb el qual contactin els reis durant la crisi sanitària, després dels conversis que han mantingut amb responsables de l'Hospital de la Mar, la Vall d'Hebron de Barcelona i el Sant Joan de Déu de Manresa.Per la seva banda, Juan José Equiza, director gerent de centri madrileny, ha informat, segons Sarsuela, que encara hi ha 157 personis afectades pel coronavirus ingressades en planta i 46 a UCI, i que el 26 per cent dels seus més de 6.000 treballadors han patit contagis.En els seves instal·lacions s'han realitzat un total de 17.000 tests PCR i també proves ràpides al conjunt de la plantilla mitjançant un programa pilot de serologia.L'Hospital Ramón i Cajal és un dels grans centris madrilenys de referència i també dels de major capacitat, compta amb 840 llits d'hospitalització que han pogut ser ampliades fins a més de 1.200 i 67 d'UCI complementades amb altres 55 per cobrir la fase de emergència.Aquest centri és el setè de la Comunitat de Madrid amb el qual contactin els reis durant l'estat d'alarma.