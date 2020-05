Va ser imputat com investigat per un delicte contra la seguretat viària

Actualitzada 02/05/2020 a les 11:54

Agents de la Guàrdia Civil de Trànsit van interceptar el passat 29 d'abril, a les 10.00 hores, en el Camp dóna Feira del municipi de Lugo de Monterroso, a un turisme que circulava fent esses per la carretera.En identificar al conductor, immediatament es van adonar que presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques.El conductor, un home de 59 anys d'edat, va ser sotmès a la corresponent prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,72 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat, per la qual cosa el seu vehicle va ser immobilitzat.