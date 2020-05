Fase 0: quines activitats es poden fer a partir del dilluns a Espanya?

Espanya arrenca aquest dilluns la fase 0 de la desescalada, en la qual s'introduiran mesures de relaxació del confinament

Actualitzada 03/05/2020 a les 18:56

En aquesta fase s'inclouen tant activitats econòmiques com personals, que van de l'obertura de perruqueries i petits comerços als entrenaments d'esportistes professionals. Tot el país comença el camí del desconfinamiento en la fase 0 excepte les illes de la Gomera, El Ferro, La Graciosa i Formentera, on l'estat de la pandèmia ha permès que siguin l'avançada de la fase 1.A les primeres mesures d'alleujament -les sortides de nens primer i la pràctica esportiva individual, els passejos d'adults i l'accés als horts després- se sumeixin en la fase 0 o de «preparació de la desescalada» altres com són l'obertura de perruqueries i petits comerços o de restaurants que venguin menjar per a portar. Es tracta de mesures amb un risc associat de contagi molt baix o nul, segons el «Pla per a la transició cap a una nova normalitat» del Govern, l'objectiu del qual és recuperar de manera gradual l'activitat econòmica i la cotidianeidad alhora que es preserva la salut pública.De l'avanç de l'epidèmia -i d'altres indicadors que ha establert l'Executiu- dependrà que les províncies i les illes puguin avançar cap a la fase 1 el dilluns 11 de maig. A continuació es detallen les activitats permeses en la fase 0, que entra en vigor a les 0 hores del dilluns 4 de maig:-Passejos: tots els ciutadans -excepte aquells que estiguin en quarantena o tinguin símptomes de coronavirus- poden sortir des del dissabte a caminar una vegada al dia a una distància màxima d'1 quilòmetre del domicili.Està permès anar acompanyat d'un convivent i les sortides estan ordenades per franges d'edat: de 6 a 10 i de 20 a 23 hores, poden sortir les persones d'entre 14 i 70 anys. Els nens, de 12 a 19 hores i els majors de 70 anys o els dependents amb el seu cuidador podran sortir de 10 a 12 i de 19 a 20 hores.-Esport individual: de 6 a 10 i de 20 a 23 hores en el terme municipal en el qual es resideixi.Tant els passejos com les sortides per a fer esport en les localitats de menys de 5.000 habitants podran fer-se sense atendre franges horàries, això sí, entre les 6 i les 23 hores.-Atenció d'horts familiars, d'autoconsum o municipals sempre que estiguin en el mateix terme municipal del domicili o en un adjacent a aquest.-Obertura de restaurants i cafeteries que puguin servir comandes per a portar: aquests hauran de realitzar-se per telèfon o per internet.-Obertura de comerços de fins a 400 metres quadrats amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients (un empleat per client). S'exigirà mantenir la distància mínima de 2 metres. Els establiments hauran de desinfectar-se dues vegades al dia i hauran de tenir dispensadors de gel.S'establirà un horari d'atenció o un passadís preferent per a persones majors de 65 anys.Per norma, les compres hauran de fer-se en el mateix municipi en el qual es resideix, si bé es permetrà el trasllat entre localitats petites -no tenen per què ser confrontants- en el cas que no es puguin trobar determinats productes.-Les perruqueries podran obrir sempre que puguin concertar cites prèvies.Els professionals de fisioteràpia, de centres d'estètica i de perruqueria hauran de portar equips de protecció individual i garantir la distància mínima de dos metres entre clients.-Els esportistes professionals podran fer entrenaments individuals a l'aire lliure i dins de la seva província.Aquells que practiquin modalitats d'esport adaptat o de caràcter paralímpic, podran comptar amb l'acompanyament d'un altre esportista per a realitzar la seva activitat esportiva. En tots dos casos podrà estar present un entrenador que no podrà acostar-se a menys de dos metres i haurà de portar màscara. Quan l'esport impliqui la utilització de bicicletes o patins, la distància de seguretat serà de deu metres.Per part seva, els esportistes federats podran realitzar entrenaments de manera individual, a l'aire lliure, dues vegades al dia entre les 6.00 i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores, sempre dins del seu terme municipal i sense entrenadors.-S'obriran els arxius, que prestaran els seus serveis preferentment per via telemàtica, ara bé, quan sigui absolutament imprescindible els ciutadans podran sol·licitar la consulta presencial de fins a deu documents.-En aquesta fase serà obligatori l'ús de màscara en transport públic (autobús, ferrocarril, metre, marítim, aeri i taxi) i recomanable en tota mena d'activitats fora de la llar.