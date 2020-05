Farmàcies en lluita contra les faules i els remeis casolans en les xarxes

D'ençà que va començar la crisi sanitària, les farmàcies han rebut centenars de trucades de gent confusa

Desmentir faules que apareixen en xarxes socials o convertir-se en aliats de les persones que no han pogut ser ateses pels ambulatoris ha estat des de l'inici del confinament labor diària de les farmàcies, que atenen trucades persones que pregunten per remeis casolans per a desinfectar llars o roba.Així ho explica en una entrevista a EFE Consol, una farmacèutica que treballa en el centre de València i que durant aquest temps s'ha convertit en «psicòloga i amiga» dels seus clients, preocupats per la situació i per la «desesperació» d'alguns que estaven infectats pel Covid-19.En la farmàcia compten amb un servei de trucades telefòniques, de venda per internet i contacte per correu electrònic, que durant aquest mes de confinament s'ha vist reforçat: «La nostra pàgina online abans feia una mitjana de 60 comandes al dia i ara arribem a fer 190», comenta Consol.«El que més demanen són vitamines per a augmentar el sistema immune com la vitamina C, equinácea, pròpoli i vitamina D. Quan tenim màscares, que no és sempre, també és el que més embenem, juntament amb el gel hidroalcohólico, alcohol i guants», afegeix.Aquest servei online compta amb l'ajuda del servei de missatgeria, que s'encarrega de repartir els productes venuts a les cases que el sol·liciten, i que a la ciutat de València triguen entre 24 i 48 hores a arribar.«Aquí vénen sobretot persones que tenen recepta, però nosaltres ja no agafem la targeta SIP, demanem que ens lletregin el número i així els podem donar la medicació, respectant entre elles els metres de distància de seguretat. En el cas que siguin persones de risc o que estiguin malaltes, ens encarreguem que els arribin a les seves cases», explica a EFE Consol.El sistema de protecció de la farmàcia va ser «progressiu», comenta Consol, i és que al principi els van dotar de màscares i de guants, i a poc a poc van començar a arribar més mesurades de protecció com la implantació de mampares i productes de neteja per a desinfectar l'establiment.En estar en el centre de València, recorda que a la fi de febrer, a causa de la proximitat de les Falles, el nombre de clients, sobretot de turistes, era major que en una època normal, però quan van començar a implantar-se les mesures de protecció, l'afluència de persones es va rebaixar i ara el que més reben són anomenades telefòniques, emails i comandes online.A nivell personal, comenta que fa vida «de casa al treball i de treball a casa», i que està sent «dur» psicològicament: «Si ja de per si mateix no vols que la teva vida sigui només el treball, ara només és això», lamenta.Explica que quan van començar a posar les mampares en la farmàcia, les treballadores van començar a prendre vitamines «per a reforçar el sistema immune» i és el que més recomanen als seus clients, «productes que poguessin afavorir el reforçament i evitar possibles contagis de qualsevol tipus», comenta a EFE.Ara, amb la dotació de màscares per a persones majors de 65 anys, explica que «encara no han rebut el producte en la farmàcia, encara que siguin molts els clients que telefonen per a demanar-les».Però no tot han estat anomenades, Consol explica que s'han viscut moments graciosos: «Vaig tenir una clienta que al principi va venir amb un sostenidor en la cara com a màscara, la senyora em va dir que com no tenia màscara es posava això, i jo vaig pensar, millor una barrera davant que res», comenta rient-se.Malgrat el treball que realitzen en la farmàcia, lamenta que se'ls hagi tingut «una mica oblidats» per part de Sanitat, i recomana que sigui únicament la informació d'aquest servei públic la que valgui per a desinfectar, i «no els remeis casolans que trobis en les xarxes»