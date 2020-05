Europa supera les 135.000 morts per coronavirus i suma més d'1.154.000 contagis

A Europa els cinc països on s'han registrat més morts per coronavirus són Itàlia (28.710), el Regne Unit (28.131), Espanya (25.100), França (24.760), Bèlgica (7.765) i Alemanya (6.649). Aquestes xifres, però, no tenen en compte les darreres actualitzacions de les autoritats sanitàries espanyoles que xifren en 25.264 les defuncions per covid-19. A més, detallen que hi ha 217.466 persones que han donat positiu confirmat per PCR.El continent americà, amb 1.434.136 casos de coronavirus, supera Europa en nombre de positius. En canvi, el continent se situa en segona posició en nombre de defuncions amb 83.135. Els Estats Units (66.385), Brasil (6.750), Canadà (3.566) i Mèxic (2.061), són els països amb més defuncions del continent.