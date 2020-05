Els hotels es preparen per a «no obrir» l'11 de maig

D'aquí a una setmana els hotels podran tornar a la seva activitat habitual tot i que no es preveu una gran demanda en un futur pròxim

A una setmana de la reobertura escalonada dels hotels, hi ha molts amb protocols sanitaris preparats i que han tantejant el mercat per a pressupostar costos de neteja per ozó o compra massiva de termòmetres, però tot amb la idea de no obrir fins a juny perquè veuen inviable arrencar sense clientela.Una crítica unànime dels hotelers davant el requisit d'oferir només un terç de l'ocupació perquè «és impossible assumir la posada en marxa de l'hotel sense que es permeti el moviment de persones entre províncies», assegura a EFE la directora del Crowne Plaza de Madrid, Ana Calvín. És un dels pocs establiments oberts en la Comunitat de Madrid durant la pandèmia, en el seu cas per a atendre el personal sanitari.Per això, ella mantindrà l'hotel Crowne Plaza operatiu fins que s'aixequi l'estat d'alarma i es vagin els últims sanitaris (ara té 62 habitacions ocupades d'un total de 125), però després no es planteja la reobertura en aquestes condicions.I això que aquest hotel tindria part del treball fet per a adaptar-se a les noves necessitats que planteja la pandèmia, ja que, entre altres coses, disposa de mampares de metacrilat per a aïllar la recepció, les seves zones comunes estan tancades i s'han posat en marxa mesures específiques de desinfecció i de seguretat.A més, Calvín s'ha posat a la feina per a anar calculant el desemborsament d'altres mesures addicionals com la compra de termòmetres per al personal, el cost d'una aplicació de mòbil perquè el client pugui obrir les portes sense tocar-les o la desinfecció generalitzada amb ozó, alguna cosa que ja és habitual per a les habitacions de fumadors.«Però no podem fer aquestes inversions mentre el Govern no marqui una ruta clara de la desescalada» i amb unes directrius homogènies per a tot el sector.Des de l'Associació Empresarial Hotelera de Madrid, impulsora del segell «COVID free» (lliure de COVID) la seva secretària general Mar de Miguel explica que ara aquesta iniciativa s'ha integrat en l'Institut de Qualitat Turística d'Espanya perquè la instrucció tècnica que s'adopti sigui un referent en tots els hotels del país i estan treballant «a contrarellotge» per a arribar a l'11 de maig amb els deures fets, encara que té dubtes que sigui així. De fet, algunes fonts hoteleres asseguren a EFE que aquesta instrucció no estarà llesta fins al dia 15.de desconfinamiento del Govern perquè s'ha fet sense comptar amb ells -afirma- i, entre altres decisions, no entén que la reobertura no es faci a l'una que la mobilitat entre províncies i l'arribada de vols. «Si no arriben clients és molt difícil obrir», assegura.El director comercial de Continental Hotels-*Holiday Inn Express, Pere Rubio, gestiona dotze establiments a Espanya, quatre d'ells a Madrid, i tampoc té plans d'obrir en aquesta primera fase perquè pensa que no surt a compte.Però igual que els seus competidors, es prepara per a «la no obertura» i està demanant preus per a instal·lar mampares separadores, 'kits' de màscares i guants que es puguin repartir entre els clients o per a oferir el desdejuni a les habitacions en caixes. En tot cas, no preveu fer cap desemborsament mentre no hi hagi una claredat normativa.Insisteix que «hi ha massa incertesa» i urgeix una directiva comuna per a donar seguretat als usuaris.La cadena Room Mats, que és propietària de 28 hotels i ara té oberts tretze per a sanitaris i majors a Espanya, França, els Estats Units i Itàlia, té el seu propi protocol amb mesures addicionals de desinfecció d'elements freqüents, peluts amb solució de lleixiu o el repartiment d'un kit de màscara guants i gel per als clients. No obstant això, no aclareix si l'11 de maig obriran els hotels que ara romanen tancats.Eduardo Serrano és el president de l'Associació Espanyola de directors d'Aliments i Begudes i dirigeix una consultoria sobre projectes turístics i d'hostaleria i, com la majoria, es queixa de les «milers de dubtes» que ha generat la proposta de l'Executiu i demana concretar el protocol sanitari d'actuació.«És el més lògic -diu- i no que cada cadena hotelera, de restaurants o cada administració local actuï pel seu compte», diu, a l'espera que aquest diumenge el Boletín Oficial del Estado (BOE) especifiqui les mesures per a l'hostaleria.