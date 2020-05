Els farmacèutics alerten que les mascaretes que repartirà l'Estat als transports públics no passen controls sanitaris

«No en sabíem res, de l'anunci de les mascaretes al transport públic, ens ha enxampat per sorpresa, i això no és bo, ha assegurat Torres perquè, a parer seu,» pot provocar que la gent surti a buscar una mascareta per si no li donen a la seva parada de transport públic.»«A la meva farmàcia, ahir a la tarda -després de l'anuncia- vam triplicar el nombre de venda de mascaretes quirúrgiques», ha detallat tot subratllant que «la demanda de mascaretes continua sent molt més gran que l'oferta.El president de l'Associació de Farmacèutics de Catalunya ha detallat que les mascaretes quirúrgiques i les empreses que les fabriquen passen controls de qualitat de les autoritats sanitàries, tenen la marca CE i la seva venda és controlada i que en canvi les higièniques no tenen cap d'aquests controls.De totes maneres, el president de la FEFAC explica que no només és important el tipus de mascareta sinó també com s'utilitza. «Si no la saps utilitzar, no serveix de res», adverteix.