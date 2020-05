El govern espanyol nega que hagi acceptat les regions sanitàries: «No hi ha res en ferm»

Fonts del ministeri diuen que només s'han compromès a «estudiar les propostes»

Actualitzada 03/05/2020 a les 20:52

El ministeri de Sanitat nega que hagi acceptat la petició de la consellera de Salut, Alba Vergés, perquè Catalunya utilitzi les regions sanitàries i no les províncies com a marc de referència per al desconfinament, com havien assegurat fonts de Salut. Des del ministeri, fonts properes al ministre Salvador Illa asseguren que «no hi ha res en ferm». «S'ha quedat en estudiar les propostes que es plantegin», afirmen les mateixes fonts. El govern espanyol recorda que l'opció d'estudiar alternatives a les províncies es preveu en el BOE publicat aquest diumenge, però neguen cap decisió. Des de Salut, reiteren a l'ACN que a la reunió Illa ha acceptat que el Govern enviï a Madrid les dades i propostes de la desescalada per regions sanitàries.