Diversos morts i ferits en una presó de Veneçuela durant intent de fugida

Un intent de fugida registrat aquest divendres en una presó de Veneçuela es va saldar amb diversos morts i ferits

Actualitzada 02/05/2020 a les 12:12

El Ministeri Públic, que no va precisar les circumstàncies en les que es van produir els fets, va explicar que funcionaris de la institució fiscal es troben investigant el succés, ocorregut en el Centre Penitenciari dels Plans (Cepello), en Guanare, a uns 500 quilòmetres al sud-oest de la capital veneçolana.La dada va ser confirmada a EFE per una font que treballa en el penal i que va assegurar que es desconeixen les xifres precises, ja que alguns dels ferits que no van morir en l'acte van morir després a conseqüències de la gravetat de les lesions.En la refrega, els involucrats van usar tant armes de foc, blanques i objectes punxants.Alguns mitjans locals van assegurar que la xifra de morts ascendeix a 17, mentre que uns altres van elevar el número a 29 i uns altres a 41, però cap font oficial ha confirmat, fins al moment, aquestes dades.A més, van reportar 9 persones lesionades, entre les quals es trobaria el director del Cepello, Carlos Toro, qui hauria rebut una punyalada a l'esquena i una altra al cap, i la tinenta de la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) Escarlet González.No obstant això, segons una comunicació extraoficial del Cos de Bombers explica que serien més de 50 les persones que van resultar ferides durant el motí, de les quals 13 van ser traslladades a l'Hospital Dr. Miguel Oraá.El succés es produeix en un moment en el qual Veneçuela viu sota ordre de confinament i distanciament social a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19, que manté en alerta a tots els centres sanitaris del país per mandat del president Nicolás Maduro