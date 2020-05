Detinguts al Bages per transportar marihuana en una furgoneta fent-se passar per un servei urgent a farmàcies

Actualitzada 03/05/2020 a les 17:40

La Guàrdia Civil va enxampar divendres al Bages els ocupants d'una furgoneta que transportava marihuana fent-se passar per un servei urgent a farmàcies. Els agents van detectar el vehicle en un camí rural direcció a Sant Joan de Vilatorrada –població que en ser dia festiu, 1 de maig, no tenia cap farmàcia oberta- i van interceptar-lo poc després al quilòmetre 136,5 de la C-25, a Manresa. Després d'inspeccionar el vehicle, que anava logotipat amb la inscripció 'Servei Urgent de Medicaments a Farmàcies', la Guàrdia Civil va descobrir que a l'interior només hi havia una caixa de plàstic que contenia 46,6 quilos de cabdells de marihuana. Els dos ocupants de la furgoneta, dos homes veïns de Barcelona i Montcada i Reixac, van ser arrestats.

