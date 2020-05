Cauen les denúncies per desplaçaments a segones residències al Camp i l'Ebre

El desplegament policial a Calafell ha estat similar al que hi va haver per Setmana Santa, malgrat que en aquesta ocasió no s'han instal·lat els blocs de formigó per bloquejar el pas dels vehicles als carrers més turístics del municipi. Aquestes tanques es van treure a mitjan abril per permetre als veïns poder anar a treballar. L'alcalde, Ramon Ferré, reconeix que s'esperava l'arribada de més persones atesa la previsió de bon temps i el relaxament de les mesures del confinament. Però això, finalment, no ha estat així. «Quan passeges pel passeig marítim, la majoria dels apartaments estan tancats, és com si fos un cap de setmana normal d'hivern. La sensació és que no hi ha la gent que hi havia per Setmana Santa», assegura.Ferré creu que la població s'ha conscienciat i un fet que ho demostra, diu, són les aglomeracions a les grans ciutats. «En general, dissabte tothom es va comportar prou bé. I això ho demostra el fet que només hi va haver una sola sanció», destaca. Tot i això, assenyala que durant el confinament s'han incrementat les incidències per conflictes familiars i veïnals, segons recullen els informes policials.Al seu torn, a Torredembarra, la Policia Local ha mantingut el dispositiu que es va implementar per Setmana Santa. Les tasques policials s'han reforçat amb un dron que ha ajudat a observar i analitzar el comportament de la ciutadania. Així, s'han identificat centenars de persones i vehicles i s'han aixecat tres denúncies per incompliment de les restriccions del confinament des d'aquest dijous. Cap d'elles per desplaçaments cap a segones residències.A més, fins aquest diumenge al migdia, els agents tampoc havien denunciat cap ciutadà. Davant d'aquestes xifres, l'alcalde de municipi, Eduard Rovira, ressalta que es poden «comptar amb es dits de les mans» els expedients oberts. «En general, la gent es comporta i està conscienciada», afegeix. Malgrat això, els cossos policials van detenir divendres un veí d'Altafulla per fugir d'un control a la T-214. L'home està acusat d'un delicte de desobediència greu i contra la seguretat del trànsit, ja que conduïa sota els efectes de l'alcohol i amb el carnet caducat.Rovira també indica que els esforços policials se centren ara a fer complir la normativa de pla de desescalada. «Ara hi ha molta temptació de xerrar una estona amb els veïns que fa dies que no veus, la policia no tindrà res a dir si es respecten les distàncies de seguretat, però si veuen que es formen grups o que no es compleixen les normes, llavors actuarà».Pel que fa a l'accés a les platges, l'alcalde recorda que nedar o fer activitats individualment a l'aigua està permès, però no l'ús tradicional de la platja. A la vegada, recalca que no estan oberts els serveis que ofereixen durant la temporada d'estiu, com ara els socorristes.A Alcanar (Montsià) s'han tornat a blindar davant l'expectativa de rebre visitants de fora de la població. També s'ha repetit el dispositiu de Setmana Santa i s'han mantingut els controls en dos únics punts d'accés a les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja i la resta s'han tancat. L'alcalde, Joan Roig, apunta que els moviments cap a les segones residències ja és una «fase superada».Ara, diu, la problemàtica rau en els veïns dels municipis de l'entorn que se salten les restriccions i es desplacen fins a l'Ametlla per passar el dia. «Venen amb bicicleta o amb vehicles a visitar els nuclis urbans, sobretot els turístics, i per tant, hem hagut de posar sancions», lamenta. En concret, setze fins aquest diumenge al migdia.Respecte a les activitats de lleure permeses, el consistori ha aconseguit el permís de la subdelegació del govern espanyol per suprimir les franges horàries, atès que els nuclis de les Cases i d'Alcanar-Platja tenen menys de 5.000 habitants. Roig celebra el comportament «exemplar» i «excel·lent» del veïnat. «Estem molt contents, la gent va entendre perfectament la situació i malgrat que no hi haguessin les franges horàries, hi va haver molt control als carrers», valora.«Els desplaçaments no justificats a les segones llars han baixat moltíssim»A l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), la Policia Local ha fet entre dotze i catorze controls policials diaris als accessos del municipi i ha mantingut els talls a les carreteres secundàries. A l'espera dels informes policials, l'alcalde Jordi Gaseni assegura que els desplaçaments no justificats a segones residències han baixat «moltíssim» i apunta que no superaran la desena al llarg del cap de setmana. Fins ara, han compatibilitzat quatre denúncies que es van interposar divendres.L'Ajuntament va habilitar la zona de la platja per fer-la transitable a partir d'aquest dissabte quan s'han relaxat les restriccions del confinament. L'objectiu de l'actuació és ampliar els espais de lleure de la població i, així, evitar les aglomeracions. «La sensació és bona, els veïns s'estan movent, però estem evitant el que més ens preocupa que són les aglomeracions», comenta el batlle. Amb tot, Gaseni no descarta tancar les platges i les cales, si s'hi apleguen grans concentracions de persones.