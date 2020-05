Vueling i Iberia signen crèdits per 1.010 MEUR per fer front a la crisi del coronavirus

Actualitzada 02/05/2020 a les 11:57

Vueling i Iberia han anunciat que han signat crèdits per un total de 1.010 MEUR per mitigar l'impacte econòmic de la crisi del coronavirus. Iberia ha firmat un contracte de finançament per un import màxim de 750 MEUR, mentre que el de Vueling és de 260 MEUR, tal com ha informat el grup IAG –matriu de les dues aerolínies- a través d'un comunicat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Les entitats que han finançat l'operació –el comunicat no especifica quines són- sol·licitaran ara un aval a l'Institut Oficial de Crèdit (ICO) per tancar definitivament el préstec. Els contractes tenen una durada de cinc anys, amb data d'amortització al 30 d'abril de 2023.