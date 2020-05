Un gos li aixafa el directe des de casa a un meteoròleg de la Fox

Brody es va atansar al seu amo, el periodista Paul Dellegatto, i se li va pujar a sobre en mig de la connexió

Actualitzada 01/05/2020 a les 20:25

El meteoròleg Paul Dellegatto, de les notícies de Fox 13, va viure en les seves carns alguns dels impediments del teletreball. I és que exercir la teva professió des de casa convivint amb més gent o havent de cuidar a nens o mascotes no és una tasca fàcil.El periodista ja es troba treballant en l'estudi, tal com va informar la cadena de Florida (els Estats Units), però aquest dijous van voler aprofitar el seu retorn per a compartir el moment que va viure a principis d'abril durant una de les seves connexions des de casa. I és que el seu gos Brody l'estima tant, que és igual si ha d'informar del temps o si hi ha milions de persones veient-lo, ell ha d'acostar-se a reclamar afectes.Paul Dellegatto estava intentant ensenyar els pronòstics climàtics mentre la seva mascota el mirava i no deixava de colpejar el seu ordinador. Això impedia que el meteoròleg pogués informar correctament, per la qual cosa va decidir cridar-lo perquè es pugés damunt d'ell.El periodista va continuar parlant sobre el temps amb el gos a escassos centímetres de la seva cara, però no passava res «perquè Brody és un noi molt llest». Dellegattó va continuar treballant davant la càmera mentre l'acariciava fins que el gos es va posar a badallar. Llavors el va baixar i li va dir «menjarem quan acabi».Semblava que havia marxat, però l'animal no va tenir un altre lloc al qual anar que a la finestra per a mirar al càmera, Craig, que estava gravant des de fora per a mantenir les distàncies de seguretat.«No t'ho prenguis a malament, Paul, això és increïble», li va dir la presentadora des de l'estudi.