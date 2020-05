Simón recorda que es pot sortir a passejar i fer esport: «No es pot estar aturat ni xerrar en rotllana»

«És importantíssim mantenir les mesures de seguretat perquè no hi hagi transmissió un cop sortim al carrer», ha insistit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. «Hem d'aconseguir que les mesures de distanciament social es mantinguin», ha reblat Simón. Pel que fa als fàrmacs per tractar la malaltia –els Estats Units ha autoritzat avui la utilització del Remdesivir- el coordinador del Ministeri de Sanitat ha mostrat el seu escepticisme. «S'han fet múltiples assaigs clínics arreu del món i encara cap ha mostrat una eficàcia suficient», ha recordat Simón. «L'ús compassiu no permet saber si un fàrmac té un ús eficaç contra un virus, i pot acabar generant una falsa sensació d'efectivitat», ha pronosticat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.Finalment, Simón ha aplaudit que moltes comunitats autònomes «estan ja en una situació molt favorable» per anar pensant en la transició cap al desconfinament. «Per passar de fase entraran en joc diversos indicadors. Alguns seran obvis –com el descens del nombre de contagis o el control exhaustiu dels infectats-, però també hi hauran criteris qualitatius», ha avisat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. «Basar-se només en un, dos o tres indicadors quantitatius no seria sensat. També es farà cas a d'altres valors qualitatius», ha precisat Simón, que ha assenyalat que tot plegat s'haurà de discutir amb les comunitats autònomes, províncies o entitats territorials.