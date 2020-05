Sánchez demana responsabilitat en la primera sortida a passejar i fer esport

El cap de l'Executiu demana als ciutadans que respectin les indicacions i segueixin les pautes d'higiene i de distanciament

Actualitzada 02/05/2020 a les 10:27

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha apel·lat a la prudència i responsabilitat dels ciutadans en la primera sortida autoritzada per l'Executiu des de la declaració de l'estat d'alarma per a fer passejos o fer esport de manera individual, que els ciutadans poden realitzar des d'aquest dissabte.«Avui fem un nou pas en les mesures d'alleujament del confinament però hem de fer-lo amb prudència i responsabilitat. El virus continua sent aquí», assenyala Sánchez en el seu compte personal de Twitter.Des d'aquest dissabte, les persones majors de 14 anys poden anar a passejar i fer esport individual, respectant uns horaris i la distància de seguretat, unes sortides que se sumen als passejos dels nens que van començar a estar permesos diumenge passat després de més d'un mes de confinament pel coronavirus.Les mesures fixades pel Ministeri de Sanitat estableixen uns horaris perquè no coincideixin persones majors de 14 anys que facin esport o passegin amb els que tenen més de 70 anys o amb els nens que surtin al carrer amb un adult.Així, per als ciutadans majors de 14 anys, la pràctica d'esport individual i els passejos només podran dur-se a terme entre les 6.00 hores i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores.La pràctica d'esport podrà dur-se a terme una vegada al dia i sense límit de temps dins de la franja horària permesa i dins del municipi en el qual es resideixi. Els passejos hauran de realitzar-se en una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili i es podran fer acompanyats d'una sola persona amb la qual es convisqui.Les persones majors de 70 d'anys i les que requereixin sortir acompanyades per motius de necessitat, podran passejar entre les 10.00 hores i les 12.00 hores i entre les 19.00 hores i les 20.00 hores.I els nens, acompanyats d'un adult, podran realitzar un passeig diari, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al seu domicili, entre les 12.00 hores i les 19.00 hores.