Sánchez apel·la a la responsabilitat dels partits per aprovar una nova pròrroga de l'estat d'alarma: «No hi ha pla B»

Per Sánchez, «el virus no es doblega amb divisió», i ha remarcat que no ha volgut polemitzar la situació amb conflictes entre institucions. De fet, ha evitat fer valoracions sobre les imatges que es van veure ahir durant la clausura de l'hospital de campanya d'Ifema a Madrid, unes imatges que han generat una enorme polèmica i que han portat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a disculpar-se. Per altra banda, el president espanyol ha destacat que el seu executiu ha celebrat fins a vuit conferències de presidents autonòmics des que va esclatar la crisi del coronavirus, una xifra a la qual mai n'havia arribat en altres legislatures.Tot i la voluntat de diàleg exhibida per Sánchez durant la seva compareixença, el president espanyol ha deixat clar que l'estat d'alarma «no és una qüestió de debat». Pel dirigent socialista, demanar pròrrogues cada quinze dies és «una forma de rendir comptes», però en cap cas una fórmula per aixecar la norma. «L'estat d'alarma funciona i continua sent necessari, perquè la malaltia està sent controlada», ha comentat Sánchez.Alhora, el president del govern espanyol ha recordat que l'estat d'alarma és l'única eina dins la Constitució que permet controlar una pandèmia que «no té en compte fronteres administratives». «Estem oberts a la co-governació, però també entenem que necessitem un lideratge clar», ha dit Sánchez.Malgrat les peticions de governs com la Generalitat de Catalunya, Sánchez ha insistit que el desconfinament per províncies és la millor solució a l'Estat. «Estem oberts a escoltar a totes les comunitats, però creiem que la unitat d'acció ha de ser la província», ha insistit. «Saben els espanyols quina és la seva àrea sanitària? Molts ciutadans identifiquen la seva àrea de mobilitat principal amb la seva província i, per tant, és el criteri més eficaç», ha afegit. A més, el president ha insistit que la decisió no és «una qüestió de capritxos, sinó que té un bagatge científic al darrere».