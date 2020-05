Moncloa permet reunions de 10 persones a la fase 1 i negociarà amb cada comunitat el marc territorial de la desescalada

L'Estat i la Generalitat s'han de reunir per decidir conjuntament si el desconfinament es fa per àrees sanitàries

El govern espanyol permetrà reunions de fins a 10 persones en domicilis i a l'espai públic a partir de la fase 1, segons fonts de la Moncloa. La majoria de províncies arribaran a la fase 1 a partir de l'11 de maig, però les illes Graciosa, del Hierro, Gomera (Canàries) i Formentera (Balears) ja hi seran dilluns que ve. Caldrà mantenir una distància de 2 metres entre els integrants de les trobades. D'altra banda, el govern espanyol ha reiterat que negociarà amb cada comunitat autònoma el marc territorial amb què s'aplica el desconfinament. Tot i que la referència són les províncies, la Moncloa s'obre a reunir-se amb la Generalitat per decidir, conjuntament, si la desescalada es fa per àrees sanitàries tal com reclama el Govern de Quim Torra.