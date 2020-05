Llibertat pel detingut per la mort d'una dona a Corbera de Llobregat perquè es podria tractar d'un cas «no homicida»

Actualitzada 02/05/2020 a les 20:52

L'home de 45 anys detingut dijous passat com a presumpte sospitós de la mort de la seva parella, una dona que estava desapareguda i va aparèixer morta en una riera de Corbera de Llobregat, ha quedat en llibertat aquest divendres. Segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra, malgrat les circumstàncies «estranyes» del cas, les investigacions no descarten que es tracti d'un cas «no homicida», i que la mort estigui relacionada amb algun altre motiu. L'home s'haurà de presentar davant del jutge, i la investigació segueix oberta. Aquest dissabte, el Jutjat d'Instrucció 7 de Sant Feliu de Llobregat ha aixecat el secret de sumari decretat inicialment un cop rebut l'atestat policial, on es comunica que es deixa sense efecte la detenció.