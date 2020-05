Les llars amb menys de 2.600 euros al mes i pèrdua d'ingressos podran accedir a crèdit per pagar el lloguer

Actualitzada 01/05/2020 a les 17:36

Les llars que ingressin cinc vegades l'IPREM, és a dir, 2.689 euros i que puguin demostrar una pèrdua de la seva renda mensual per culpa de la paràlisi econòmica que ha causat la pandèmia de la covid-19 podran accedir als crèdits sense interessos per pagar el lloguer de l'habitatge habitual, segons una ordre ministerial publicada aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El document desenvolupa les condicions per accedir a aquests préstecs i als quals s'ha destinat una línia d'avals de 1.200 milions d'euros que l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) posarà a disposició dels bancs. L'ordre també determina que el govern espanyol pagarà 112 milions com a màxim en concepte de despeses i interessos a les entitats bancàries.La bonificació de despeses i interessos no podrà superar l'import resultat d'aplicar l'1,5% TAE al préstec, segons indica el BOE.Els préstecs es pagaran durant sis anys sense interessos i se sol·licitaran directament als bancs. En casos de vulnerabilitat, un cop arribats a la meitat del període es podrà demanar una ampliació per quatre anys més.Les entitats bancàries seran les encarregades de pagar el lloguer directament als propietaris. Per sol·licitar aquest crèdit, els interessats hauran de presentar la documentació requerida o presentar una declaració responsable de tots els titulars del contracte afirmant que compleixen les condicions abans del 30 de setembre del 2020.Segons l'ordre ministerial publicada pel Ministeri de Transports, Habitatge i Agenda Urbana, el préstec podrà arribar al 100% de l'import de sis mesos de lloguer amb un màxim de 5.400 euros, és a dir, de 900 euros per mensualitat. Podran demanar aquest crèdit tots els llogaters que compleixin els criteris i que no siguin propietaris d'habitatge, excepte és part d'una herència, no es pot fer servir per divorci o no està adaptat a persones amb discapacitat.Per tenir dret a un d'aquests préstecs, la unitat familiar ha d'ingressar com a màxim cinc vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) mensual, que és de 537,84 euros. És a dir, la família no pot ingressar més de 2.689,2 euros al mes.A més, un o tots els membres de la llar han de demostrar que la seva renda s'han reduït per culpa de la crisi sanitària perquè han perdut la feina, es troben en un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO), són autònom s que s'han vist obligats a cessar la seva activitat o qualsevol altra reducció d'ingressos.Un altre dels requisits és que la factura del lloguer i els subministres bàsic, és a dir, electricitat, gas, gasoil per la calefacció, aigua corrent, comunicació fixa i mòbil i pagaments a la comunitat de propietaris, representin el 35% dels ingressos com a mínim. És possible que demanin aquest préstec les persones que tinguin algun deute amb la Seguretat Social o l'Agència Tributària. Els crèdits també seran compatibles amb ajudes al lloguer.