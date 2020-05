La delegació del govern espanyol a Madrid obre una investigació sobre l'acte de clausura de l'hospital d'Ifema

En declaracions a Telemadrid, el dirigent popular ha assegurat que alguns dels comportaments que es van presenciar a Ifema «no són compatibles amb l'exemplaritat» i ha reconegut que moltes de les escenes viscudes no s'haurien d'haver produït. En la mateixa línia s'ha expressat la vicealcaldessa de la ciutat, Begoña Villacís, que ha parlat d' «errors» i que «no es van respectar les distàncies de seguretat».La polèmica va despertar-se quan el govern de la Comunitat de Madrid va celebrar aquest divendres un acte per clausurar el recinte firal d'Ifema, que durant els últims dies havia funcionat com un hospital de campanya per atendre pacients afectats pel coronavirus. Durant l'esdeveniment, periodistes, sanitaris i polítics s'anaven amuntegant en diversos punts que la comitiva havia assenyalat, ignorant la distància de seguretat mínima d'un metre i mig entre persones per evitar possibles contagis de covid-19.