L'oci nocturn calcula que amb la desescalada la seva facturació serà un 15% de l'habitual

El sector es mostra preocupat perquè «la capacitat econòmica dels clients estarà minvada»

Actualitzada 02/05/2020 a les 19:18

Els ingressos de l’oci nocturn se situaran «com a molt» en un 15% de la facturació habitual després de la desescalada de les mesures adoptades per combatre el coronavirus perquè «la capacitat econòmica dels clients estarà minvada», segons les previsions de Spain NIghtlife. A través d’un comunicat, el vicepresident de la patronal, Tito Pajares, ha assegurat que l’ocupació dels locals «serà molt més baixa, començant per un 30% i sense gairebé turistes, i el ratio de facturació per taula o client també serà molt més baix», ja que «gastaran la meitat que abans». Per aquesta raó ha considerat que cal que el govern espanyol posi en marxa «ajudes reals» amb mesures «a fons perdut» per ajudar als empresaris a assumir el lloguer dels locals.