L'ús de la mascareta serà obligatori al transport públic a partir de dilluns

L'obligatorietat d'utilitzar mascaretes al transport públic respon a les previsions del govern espanyol de cara als pròxims dies. Tal com ha explicat Sánchez, la reobertura de diversos negocis a partir d'aquest 4 de maig incrementarà l'afluència de passatgers a les xarxes de mobilitat, un fet que obliga el govern a incrementar les mesures de seguretat en uns espais on «cal garantir la distància social».A més, Sánchez ha assegurat que «la societat ha de ser conscient que hi haurà rebrots». En aquest sentit, creu que el més important és «no abaixar la guàrdia» per «evitar que les urgències dels hospitals tornin a estar en tensió».De la mateixa manera que alguns dels establiments que treballen de cara al públic, el govern espanyol també ha autoritzat a partir del pròxim dilluns l'obertura amb restriccions de restaurants i cafeteries. A diferència de negocis com les perruqueries o les ferreteries, però, els locals només podran romandre oberts si serveixen menjar a domicili. L'executiu central, això sí, ha autoritzat als clients a recollir les seves comandes als mateixos establiments.Tot i les propostes del govern espanyol, el col·lectiu d'hostalers ja va criticar durament aquesta setmana el pla de desescalada pel sector. Davant les crítiques, la ministre per la Transició Ecològica i vicepresidenta quarta del govern espanyol, Teresa Ribera, va remarcar que «obrir no és obligatori». «Qui no se senti còmode, que no obri», va dir.Durant la compareixença, Sánchez també ha volgut destacar que l'Estat espanyol és el cinquè país del món on s'han realitzat més tests. Fins al 30 d'abril, les autoritats sanitàries havien dut a terme 1.351.130 proves PCR i 581.325 tests d'anticossos –més d'1,9 milions en total-.Preguntat per si l'executiu autoritzarà a les farmàcies per realitzar aquestes proves, Sánchez ha respost que el govern només contempla realitzar-les sota el paraigua del Sistema Nacional de Salut (SNS). Per altra banda, ha remarcat la importància de reforçar el sistema d'atenció primària per millorar les mesures de prevenció de cara a futures incidències.El president del govern espanyol també ha recordat que a partir del pròxim dilluns 4 de maig hi haurà quatre illes de l'Estat que entraran directament a la fase I. Es tracta de Formentera (Illes Balears), el Hierro, La Graciosa i La Gomera (Illes Canàries). En aquests indrets, Sánchez ha especificat que es permetran trobades en grups reduïts sempre que els participants no hagin patit patologies prèvies ni siguin col·lectius de risc. Per altra banda, es podrà fer ús del vehicle privat de forma compartida i es podrà anar a locals sense cita prèvia sempre que es mantinguin uns límits en l'aforament.