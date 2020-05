Ferit greu un ciclista poc després de permetre's fa esport davant el COVID

Un ciclista ha resultat aquest dissabte ferit greu en caure's per una pista de terra pròxima a Salamanca i quedar inconscien

Segons ha confirmat a Efe fonts sanitàries, el ferit de 48 anys va haver de ser traslladat a un centre hospitalari de la capital de Salamanca per un helicòpter.L'accident es va produir sobre les 8.30 hores d'aquest dissabte, quan des de la 6.00 hores estava vigent la psoiblidad de fer activitats esportives a l'aire lliure.Cap a les 8,30 hores el Servei d'Emergències 1-1-2 Castella i Lleó va rebre una trucada en la qual s'alertava d'una caiguda d'un ciclista en l'antic abocador de materials sòlids de Salamanca, en la carretera DSA-504, entre Mercasalamanca i el municipi de Florida de Liébana.El ciclista, segons la trucada telefònica, va caure per un terraplè d'una antiga pista per a bicicletes, que es va crear en 2011 en la finca de la Salut de Salamanca, i que es trobava inconscient en una zona de difícil accés.Després de donar avís a Policia Local i als serveis sanitaris, el ciclista, que llavors ja havia recuperat la consciència, es trobava ferit pel que ha hagut de ser traslladat a un centre hospitalari en un helicòpter del 112 en estat greu.