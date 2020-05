Europa es prepara per a «la nova realitat» després del coronavirus

Dilluns 4 de maig començarà la desescalada però els experts recorden que el virus no ha marxat pas

Actualitzada 02/05/2020 a les 19:10

Després de set setmanes d'aïllament als països més afectats a Europa pel coronavirus, com Itàlia, Espanya, Gran Bretanya o França, el Vell Continent té la seva vista posada en aquest dilluns 4 de maig, la data d'inflexió per a la desescalada, i també dia clau contra el Covid-19, amb la conferència de donants que espera recaptar 7.500 milions d'euros.Aquesta xifra serà el principi en la iniciativa coneguda com ACT (Access to COVID-19 Tools), que pretén desenvolupar ràpidament «els diagnòstics, tractaments i vacunes que ajudaran el planeta a superar la pandèmia», segons expliquen sis mandataris europeus en un article publicat pel periòdic francès «Le Journal du Dimanche».Aquest dia, centenars de milers de persianes, de portes i de vidrieres tornaran a obrir-se per a donar pas a la vida rutinària de les persones en empreses i establiments , moltes amb restriccions, amb noves normal, amb separacions, amb màscares, en el que es ja s'ha anomenat «la nova realitat» imposada pel coronavirus».Per a Itàlia, el país europeu mes assotat pel coronavirus, aquest és l'últim cap de setmana en confinament estricte. El dilluns hi haurà una reobertura gradual de les activitats i, entre crides a la prudència, mes de 4,5 milions de treballadors tornaran als seus llocs en la indústria, la construcció i el comerç majorista.«El dilluns comença el desafiament més difícil. Comença el segon temps d'un partit que no sabem quant durarà», diu el comissari per a l'Emergència, Domenico Arcuri, l'home que dia a dia ha anat informant sobre les xifres d'aquesta catàstrofe, fins a arribar a Itàlia als 28.710 morts.Des que es va detectar el primer cas autòcton del virus, en el nord d'Itàlia, ja s'han superat els 207.000 positius, però l'evolució favorable de la corba de contagis és el que ha portat al Govern de Giuseppe Conte a decretar l'inici del desconfinamiento i la reactivació parcial de l'economia.A partir del dilluns ja es podrà visitar a familiars i celebrar funerals, però amb 15 persones, màxim. El 18 de maig reobriran museus i biblioteques, però tot això mantenint la distància, com en els transports públics, en els quals ja està marcat on es puc i on no asseure un passatger. De cinemes i teatres res s'ha dit, però els bars i restaurants tenen data i hora per a l'1 de juny.Bèlgica, un dels països que ha registrat mes morts a Europa per nombre d'habitants (7.765 morts per a una població d'onze milions i mig) s'aboca també a una volta a la normalitat progressiva a partir del dilluns 4 de maig. Aquest dia reobrirà la indústria i les empreses que donen serveis entre professionals. També s'aniran reprenent les consultes mèdiques suspeses per l'emergència de la crisi sanitària.Bèlgica es prepara per a una segona etapa, aquesta a partir de l'11 de maig, quan està prevista la reobertura del conjunt del comerç sense discriminació de grandària o sector, a excepció de l'hostaleria.Però des d'aquest dilluns, les merceries podran obrir perquè els ciutadans puguin comprar tela per a fabricar màscares. Les màscares serà preceptives en el transport públic i en els centres de treball, especialment quan les distàncies de seguretat no puguin mantenir-se.Tots els països europeus han situat a la màscara com el mecanisme de protecció clau per a aquesta etapa de desescalada.Espanya, per exemple. Avui va anunciar el president del Govern, Pedro Sánchez, que els qui usin el transport públic estaran obligats a portar màscara i va comunicar que el dilluns es distribuiran prop de 15 milions de màscares.Espanya seguia a Itàlia fins fa a penes uns dies en la relació de països europeus amb mes morts (24.553 avui dia), però ha estat superat en aquesta trista llista primer per Gran Bretanya i després per França, amb 28.000 morts el Regne Unit i 24.594 el país gal, encara que les xifres són canviants segons si es comparen a una hora o una altra. Amb tot, si s'atén el ràtio de morts per habitant, Espanya segueix en els llocs mes alts de morts.«El virus no ha marxat. El virus segueix aquí», va afirmar el cap de l'Executiu avui en una roda de premsa, en la qual va comunicar la seva intenció de sol·licitar dimecres que ve al Congrés dels Diputats una nova pròrroga de dues setmanes de l'estat d'alarma. Però assegura que «l'estat d'alarma ha funcionat».El mandatari espanyol va insistir que la malaltia «està sent controlada» i va recalcar que en el període de desescalada que comença el dilluns «serà encara més important» el «control i la responsabilitat social i personal».Aquest dissabte ha estat el primer dia en què s'ha pogut sortir al carrer a Espanya a fer esport i a caminar, en un període de quatre hores. De sis a deu del matí. I hi haurà un altre període similar a les nits. A Madrid i en totes les grans ciutats, la gent s'ha tirat als carrers amb la seva roba esportiva i, en general, no s'han percebut greus problemes, ni aglomeracions.També Portugal, amb un balanç que ascendeix a 1.023 morts i 25.190 contagiats, afronta dilluns que ve la desescalada.Amb aquests números el país viu avui el seu últim dia de l'estat d'emergència, que donarà pas a partir d'aquesta mitjanit al «estat de calamitat», sota el qual es realitzarà la desescalada progressiva amb l'obertura el dilluns de petits comerços, perruqueries, barberies i concessionaris.El Regne Unit, en canvi, ha posposat l'alleujament de les mesures restrictives, a causa de la gravetat de les xifres de morts i de contagis, mes de 28.000 morts, i preveu publicar en els pròxims dies el full de ruta que guiarà la retirada progressiva de les mesures d'aïllament.El pla de l'Executiu per a tractar d'evitar una segona onada de contagis, una vegada es relaxin les mesures, es basa en un programa de test massiu, amb més de 100.000 proves al dia, i una aplicació mòbil que advertirà als usuaris si han estat en contacte físic amb una persona infectada.A França, l'inici de la desescalada està programada a partir de l'11 de maig, amb la reobertura de la immensa majoria dels comerços, amb les notables excepcions dels bars, cafès, restaurants, hotels, cinemes, teatres o sales d'espectacles.Però el país gal ha decidit imposar una quarantena de 14 dies a les persones que arribin de l'estranger, per a evitar la propagació del coronavirus,i els que donin resultat positiu hauran de romandre en aïllament fins a 30 dies. Aquestes regles figuren en un projecte de llei presentat aquest dissabte pel Govern per a prolongar l'estat d'alerta sanitari durant dos mesos més, fins al 24 de juliol.«La quarantena de 14 dies s'imposa a tota persona que entra en el territori» -inclosos Còrsega i els departaments i territoris d'ultramar- i que no tingui símptomes, sigui francès o estranger, va explicar en conferència de premsa el ministre de Sanitat, Olivier Véran.Una decisió del Govern francès podria a més obrir polèmiques. Es crearan fitxers de les persones positives perquè els metges en un primer moment i la Seguretat Social després puguin fer recerques de traçat per a tractar de determinar qui han estat en un contacte estret i són susceptibles d'haver-se contagiat.Abans de la seva posada en funcionament, aquests fitxers -concebuts en principi per a un període d'un any- hauran de rebre el vistiplau de la Comissió Nacional d'Informàtica i Llibertats (CNIL), una instància que protegeix enfront d'un ús abusiu de les dades personals.A Alemanya, el Govern nacional i els Länder van permetre fa una setmana l'obertura d'alguns comerços de fins a 800 metres quadrats i van acordar aquest dimecres passat permetre la celebració d'oficis religiosos, així com l'obertura d'espais culturals i parcs infantils, encara que amb distanciament social.L'accent l'ha posat aquest dissabte la canceller alemanya, Angela Merkel, a cooperar en la lluita contra la propagació de la COVID-19, i per tant en la conferència de donants organitzada per a aquest dilluns per la UE amb l'objectiu de buscar finançament per a combatre la pandèmia del coronavirus.«Es tracta de com desenvolupem una vacuna per a totes les persones del món i posem a disposició medicaments i bones possibilitats de diagnòstic», va assegurar.Merkel va referir que els experts estimen que fan falta uns 8.000 milions d'euros per a aquesta tasca i va cridar al fet que «molts actes» del sector públic i del privat constitueixin una «gran aliança».Els països nòrdics, amb diferents velocitats, presenten mesures de desescalada similars. En alguns casos ja adoptades des del 20 d'abril, com a Dinamarca i Noruega. A Finlàndia es va posar fi a l'aïllament el 15 d'abril i Suècia presenta encara una estratègia mes laxa i manté oberts amb restriccions bars i restaurants, encara que ha prohibit concentracions de més de 50 persones. Islàndia espera també a aquest dilluns per a obrir totalment guarderies i escoles.