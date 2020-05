Espanya rep el primer lot de mascaretes FFP2 procedent del fons de rescat de la UE

Actualitzada 02/05/2020 a les 18:19

Espanya ha rebut aquest cap de setmana el primer lot de mascaretes protectores FFP2 procedent del fons de rescat de la UE (RescEU). La reserva comuna europea de material mèdic –creada el mes passat per ajudar als països afectats per la pandèmia- ha enviat més de 330.000 mascaretes a repartir entre l'estat espanyol, Itàlia i Croàcia. «Hem treballat sense descans per crear la reserva RescEU i ja hem constituït una reserva de mascaretes. Espanya, Itàlia i Croàcia han estat els primers a rebre material, però hi haurà més subministraments», ha declarat el comissari de Gestió de Crisis, l'eslovè Janez Lenarcic, que ha agraït a Romania i Alemanya per ser els primers estats membres en acollir el material mèdic de RescEU.