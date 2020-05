Els casos globals de COVID-19 ascendeixen a 3,26 milions, sense indicis d'alentiment

Avui s'han enregistrat més de 80.000 contagis de COVID-19 arreu del món

Actualitzada 02/05/2020 a les 18:55

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va confirmar avui més de 80.000 nous casos globals de COVID-19, per la qual cosa la xifra global de contagis ascendeix a 3,26 milions, sense que la gràfica diària mostri indicis d'alentiment a nivell mundial, encara que si n'hi hagi a Europa, la regió més afectada.Des de l'1 d'abril, la xifra de nous casos diaris reconeguts per l'OMS es manté en la franja d'entre 70.000 i 90.000 casos nous per jornada, i encara que els contagis s'han reduït en el Vell Continent segueixen en ascens en regions com Amèrica, sud-est asiàtic, Àfrica o Orient Mitjà.Els morts en el planeta són més de 229.000, després que l'OMS comptabilitzés avui 5.000 noves morts, un indicador que sí que sembla en lent descens.El 30 d'abril es va disparar a gairebé 10.000 defuncions en un només dia, una xifra rècord però distorsionada pel fet que el Regne Unit va reportar de cop més de 4.000 decessos en els seus geriàtrics registrats en jornades anteriors i que encara no havia comptabilitzat.Europa es manté com la regió més afectada, molt a prop ja del milió i mig d'infeccions, seguida de prop per Amèrica (1,34 milions) mentre que a major distància se situen Orient Mitjà (194.000 casos), Àsia Oriental i Pacífic (150.000), sud-est asiàtic (60.000) i Àfrica (27.000).Els pacients recuperats a nivell global, que van superar el divendres la barrera del milió, ascendeixen avui a 1,09 milions, mentre que els malalts en estat greu o crític van ascendir lleugerament fins a 51.000.