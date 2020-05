El Regne Unit suma 621 nous morts per COVID-19 i supera els 28.000

El Regne Unit va comunicar aquest dissabte 621 noves morts per COVID-19 en hospitals, residències i llars, amb el que sumen 28.131 els morts des que va començar la pandèmia

Actualitzada 02/05/2020 a les 18:51

El Regne Unit s'apropa a les 30.000 morts per Covid-19 després de sumar-ne més de 600 en les darreres 24h. En 24 hores al país s'han realitzat 105.937 test per a detectar la malaltia, més de 100.000 per segona jornada consecutiva, amb els quals s'han detectat 4.806 nous contagis, va informar en una roda de premsa el ministre britànic d'Habitatge, Comunitats i Governs locals, Robert Jenrick.A pesar que el Regne Unit ja ha superat el pic de l'epidèmia, les mesures de distanciament social per a tractar de frenar els contagis hauran de mantenir-se encara per un temps indefinit, va argumentar Jenrick.El Govern continua treballant en el full de ruta que guiarà «la segona fase d'aquesta batalla» i que farà pública la setmana vinent, va recalcar el ministre, si bé encara no ha avançat en quina data espera començar a relaxar les mesures.Jenny Harries, vice consellera mèdica d'Anglaterra, va assenyalar que el nombre de pacients ingressats ha decrescut un 13% en l'última setmana.Va insistir a més que una de les condicions essencials per a començar a aixecar el confinament de la població és que es minimitzi el risc d'una segona onada que pugui amenaçar de nou amb col·lapsar el sistema sanitari.Per a això, va explicar, és imprescindible que el ràtio de transmissió de la malaltia es mantingui per sota de la unitat, la qual cosa indica que cada persona contagiada infecta a menys d'un individu de mitjana.