El Govern estudiarà refer la proposta de paga extra als sanitaris per incloure els Mossos i altres col·lectius

Actualitzada 02/05/2020 a les 17:40

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que el Govern estudiarà refer la primera proposta de paga extra als sanitaris i al cos de Bombers per incloure-hi els Mossos i altres col·lectius. Així ho ha apuntat durant la compareixença telemàtica d'aquest dissabte a la tarda. Torra ha aprofitat per lloar la tasca «exemplar» de la policia catalana durant la crisi del coronavirus, i ha mostrat el seu «orgull i satisfacció» i l'»admiració» de l'executiu cap als Mossos. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha agraït per Twitter les paraules de Torra: «Moltes gràcies per aquest reconeixement a la professionalitat i l'entrega dels Mossos en aquesta crisi sanitària en què, una vegada més, demostren el seu esperit de servei al país».