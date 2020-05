Detingut per un delicte d'odi el policia local de Benidorm que va insultar a una transsexual

L'agent que va gravar els fets ha quedat en llibertat encara que imputat per un delicte d'omissió de socors

Actualitzada 02/05/2020 a les 11:42

El policia local de Benidorm (Alacant) que apareix en un vídeo insultant a una persona transsexual ha estat detingut per un suposat delicte d'odi, mentre que l'agent que va gravar els fets ha quedat en llibertat encara que imputat per un delicte d'omissió de socors.Així ho han confirmat a Efe fonts de la recerca, que han assenyalat que l'agent local, que va ser detingut aquest divendres per la Policia Nacional, ha passat la nit en el calabós i està previst que passi aquest dissabte a disposició judicial.En el vídeo es veu a dos policies a l'interior d'una patrulla parats al costat d'una transsexual, i el conductor grava al seu company que diu a aquesta persona: «De dia ets encara més lleig, ets horrible. Què feu ara que no podeu halar p****s ni robar? Com vius? Si abans halaries poques pollas, amb el lleig que ets, ara quins feixos?».Aquest agent afegeix: «et vaig dir l'altre dia que no podies estar per aquí i no et vaig denunciar», mentre el seu company que està gravant l'escena diu: «No, no, cal denuciarle». «Que et vagis porc», etziba el policia local abans de detenir l'enregistrament.La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana també ha donat ordres perquè s'investiguin els fets i es determini la instrucció de diligències per l'existència d'un possible delicte que determinarà l'autoritat judicial. Així mateix, la Vicepresidència i el departament d'Igualtat autonòmics obriran un expedient administratiu per a investigar si l'actuació dels agents suposaria una infracció de la coneguda com a Llei Trans.