Actualitzada 02/05/2020 a les 12:49

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, afirma que el govern espanyol acceptarà que el desconfinament a Catalunya no sigui per províncies a Catalunya. En una entrevista a Rac1, ha assegurat que l'executiu de Sánchez està predisposat a fer la desescalada per regions sanitàries i no pas per províncies com plantejava inicialment. «Tothom veu que seria la millor organització», ha considerat tor reiterant que «no farà falta convèncer el PSOE». «La Generalitat només ho havia de plantejar -que ja s'ha fet- i la predisposició és aprovar-ho així», ha destacat. Sobre les sortides al carrer per fer esport, Colau creu que «la gent està sent extraordinàriament responsable» i destaca que «funcionen molt bé» els avisos per megafonia de la Guàrdia Urbana.