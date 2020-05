Ciclistes, corredors i molta gent de passeig en les primeres hores per sortir al carrer

Actualitzada 02/05/2020 a les 12:47

Molts ciclistes, corredors i gent de passeig en el primer matí en què es permet als adults sortir al carrer després de setmanes de confinament a casa per culpa del coronavirus. Arreu de Catalunya, i aprofitant el bon temps, molta la gent ha sortit a fer esport entre les sis i les deu del matí. Als municipis amb espais verds o muntanyes, com a les Gavarres de la Bisbal d'Empordà, es podien veure des de primera hora molts ciclistes i corredors pels camins. A la zona de Collserola, a Barcelona, allau d'esportistes, igual que al Passeig Marítim de Badalona, on des de primera hora s'han vist molts corredors i ciclistes, així com parelles caminant prop del mar.Paral·lelament, a la província de Tarragona, també s'ha vist una gran quantitat de persones que han aprofitat el primer dia en el qual es permet fer esport tant a la muntanya com a la costa. El passeig de la platja de Ponent de Salou ha estat escenari de passejos i curses a peu impovitzades durant les primeres hores d'aquest matí de dissabte.