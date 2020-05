Catalunya suma 90 noves morts per coronavirus i arriba a les 10.401 víctimes

Aquest Primer de Maig, al Camp de Tarragona, s'han sumat tres noves víctimes i a les Terres de l'Ebre, cap

Actualitzada 02/05/2020 a les 00:29

Dades al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Catalunya ha arribat a la xifra de 10.401 morts per coronavirus des del començament de la pandèmia, en haver sumat 90 noves víctimes en les últimes 24 hores, segons les dades aportades per les empreses funeràries que recull el Departament de Salut de la Generalitat.Del total de víctimes declarades per les funeràries, 3.022 han mort en una residència de gent gran, 129 en un centre sociosanitari i 579 en un domicili, mentre que els restants han mort en hospitals o són casos «no classificables per falta d'informació», ha informat el Departament de Salut en un comunicat.El nombre de víctimes de coronavirus o amb sospites de patir la malaltia comptabilitzades sobre la base de les dades de defuncions facilitats exclusivament pels hospitals s'eleva avui a 5.987, la qual cosa suposa 35 més que el dijous.A més, hi ha 57.093 casos positius de coronavirus confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR), mentre que hi ha 130.346 casos possibles d'infecció. Aquests últims són «persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas».Des del començament de la pandèmia fins ara han estat ingressades de gravetat als hospitals 3.881 persones, però actualment són 618.Del total de casos positius en tota Catalunya, 8.366 són professionals sanitaris i hi ha 5.077 professionals de residències en aïllament.Des del començament de la pandèmia s'han comptabilitzat fins ara 31.236 altes hospitalàries de persones amb Covid-19.Quant a les residències de gent gran, un total de 11.453 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus i 26.721 són casos sospitosos.Pel que fa al Camp de Tarragona, en les últimes 24 hores s'han comptabilitzat tres noves víctimes per coronavirus, mentre que a les Terres de l'Ebre no s'ha hagut de lamentar cap nova víctima per la Covid-19.Quant al nombre de persones contagiades, a la zona del Camp de Tarragona, el departament de Sanitat comptabilitza 1.774 persones confirmades amb proves diagnòstiques i 7.153 els considera casos sospitosos, determinats per professionals facultatius. D'altra banda també cal sumar-hi els 404 positius corresponents a residències, on hi ha 1.254 casos sospitosos.D'aquesta manera, el total de casos de coronavirus al Camp de Tarragona se situaria en els 10.585, és a dir, 949 més que el dia anterior. El nombre d'altes hospitalàries ha arribat a les 793.Per la seva banda, a les Terres de l'Ebre hi ha registrats un total de 203 positius amb prova diagnòstica i 2.565 casos sospitosos. També hi ha, a les residències de gent gran 15 casos confirmats i 660 de sospitosos. El nombre total puja a 3.443, el que representen 250 més que el dia anterior.Les altes hospitalàries comptabilitzades a les Terres de l'Ebre són 116.