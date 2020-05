Tal com expliquen des de la CGT, les reunions entre l'empresa i els treballadors començaran el pròxim 7 de maig i, per tant, els empleats afectats mantindran el seu lloc de treball com a mínim durant un mes –període del procés de negociació-. Per altra banda, el sindicat també ha demanat si CPM i Airbnb havien firmat alguna clàusula en cas que es rescindís el contracte de forma inesperada.Des de la CGT expliquen que Airbnb feia més de vuit anys que treballava amb el 'call center' de CPM de Barcelona, el més gran d'Europa.