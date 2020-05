Xiaomi registra la navegació en manera incògnita i l'ús mòbil dels usuaris

Les dades s'estarien enviant a servidors remots a la Xina, segons la revista 'Forbes'

Actualitzada 01/05/2020 a les 21:28

Els telèfons de la marca xinesa Xiaomi estarien registrant el comportament dels usuaris en el propi mòbil i l'historial web, fins i tot amb la navegació privada activada, dades que posteriorment seria enviats a servidors remots a la Xina, segons una recerca de Forbes, que exposa la quantitat de dades que els telèfons intel·ligents de Xiaomi suposadament recullen dels seus usuaris. El monitoratge de l'activitat web es realitzaria a través del navegador propi instal·lat en els dispositius de la marca, així com a Mi Browser Pro i Mint Browser, disponibles a Google Play.En concret, els navegadors registrarien les pàgines web que visita l'usuari o les cerques que a través de serveis com com Google o DuckDuckGo, i passaria fins i tot si l'usuari ha activat la manera incògnita. El monitoratge tindria lloc també en l'ús del telèfon intel·ligent, amb les carpetes que obre, la barra d'estat o la pàgina d'ajustos.Aquestes dades, com ha pogut saber el mitjà citat, s'estarien enviant a servidors remots de Singapur i Rússia, els dominis web dels quals estan registrats a Pequín.Xiaomi ha assenyalat a Forbes la prioritat que per a l'empresa suposen la seguretat i la privacitat dels usuaris, i que la seva gestió que realitza seguint les legislacions locals en matèria de privacitat. Encara que ha reconegut que sí que recopilen la informació de la navegació, un portaveu ha defensat que les dades estan encriptades i són anònimes, i que els usuaris han consentit aquest monitoratge. Les dades, ha defensat, no s'envien a un servidor remot sinó que s'empren per a millorar l'experiència.