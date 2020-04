Una jove i un bebè viatgen en el maleter d'un cotxe per a evitar un control

La policia els va trobar en un vehicle a la zona del Puente de Vallecas de Madrid

Actualitzada 30/04/2020 a les 19:41

La Policia Nacional ha trobat aquest dijous a una jove de 18 anys i a un bebè dins del maleter d'un cotxe en un control per l'estat d'alarma desplegat a Madrid, i els ocupants de la qual van argumentar que anaven a arreglar documents de la Renda Mínima d'Inserció.Segons informen a Efe fonts de la Prefectura Superior de Policia de Madrid, el succés ha tingut lloc aquest dijous al voltant del migdia, quan agents de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) vigilaven que es complís la normativa del confinament en el districte madrileny de Puente de Vallecas i han parat un cotxe ocupat per dues persones.En mirar l'interior han vist bolquers en un seient i han decidit revisar tot el vehicle, trobant amagats en el maleter a una jove de 18 anys i a un bebè de pocs mesos.Els ocupants han argumentat que havien d'anar a arreglar documents relacionats amb la Renda Mínima d'Inserció, però han estat proposats per a sanció per saltar-se l'estat d'alarma i per un delicte contra la seguretat viària.La Prefectura Superior de Policia de Madrid ha precisat que la Policia Nacional va aixecar ahir dimecres a la regió 770 propostes de sanció i va detenir a tres persones.Aquest cos suma des de l'inici de l'estat d'alarma 34.104 denúncies i 756 detencions per incomplir el confinament.