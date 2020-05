Trump afirma tenir proves que el coronavirus es va originar a un laboratori de Wuhan

En canvi, els serveis d'intel·ligència nord-americans consideren que el virus no és ni artificial ni genèticament modificat

Actualitzada 01/05/2020 a les 12:37

El president dels EUA, Donald Trump, va amenaçar aquest dijous a la Xina amb aranzels i va assegurar haver vist proves que li permeten afirmar amb un alt grau de confiança que el nou coronavirus es va originar en un laboratori de la ciutat xinesa de Wuhan, cosa que Pequín nega.Trump va fer aquestes declaracions en una roda de premsa a la Casa Blanca en la qual un periodista li va preguntar si planejava cancel·lar part de les seves obligacions de deute amb Pequín per a castigar al gegant asiàtic per la seva gestió de la pandèmia, tal com va publicar avui el diari The Washington Post.«Podem fer-ho d'altres formes, podem fer-ho amb aranzels, podem fer-ho d'una altra formes fins i tot més enllà d'això, sense haver de jugar a aquest joc», va respondre el president sense oferir més detalls sobre la possibilitat d'un càstig.Segons The Washington Post, que cita a quatre funcionaris de l'Administració estatunidenca, aquest dijous estava prevista la celebració d'una reunió de responsables de diverses agències governamentals, entre ells alguns d'Intel·ligència, per a traçar una estratègia sobre represàlies contra la Xina.En la roda de premsa, Trump va tornar a culpar al Govern xinès del virus, i, en una escalada de to, va apuntar que Pequín va poder haver-ho parat però va triar deixar que es propagués pel món.«Podrien haver-ho parat, ells (la Xina) són una nació molt brillant, científicament i en altres coses. Es va escapar, diguem això, i ells podrien haver-lo guardat, podrien haver-ho parat, però no ho van fer», va afirmar el president estatunidenc.A més, va dir tenir proves que li permeten assegurar que la font del SARS-CoV-2 és un laboratori de la ciutat de Wuhan, on es van detectar els primers casos i va ser l'origen de l'actual pandèmia.En concret, un periodista li va preguntar si tenia proves que li permetin afirmar amb un alt grau de confiança que el nou coronavirus es va originar en aquest laboratori, al que Trump va contestar: «Sí, sí que les tinc i crec que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) hauria d'estar avergonyida».El president va considerar que l'OMS ha actuat com «una agència de relacions públiques» de la Xina a causa de les lloances que va pronunciar sobre la gestió que va fer l'Executiu xinès del virus. Per aquest motiu, ja a mitjan abril, Trump va anunciar que congelava entre 60 i 90 dies els pagaments a l'OMS.L'OMS ha assenyalat que, fins avui, es desconeix quina és la font del nou coronavirus.A part de les insinuacions de Trump, algunes autoritats xineses han promogut la teoria que soldats estatunidencs van introduir la malaltia durant la seva participació en els Jocs Mundials Militars de Wuhan a l'octubre.Precisament aquest dijous la Intel·ligència Nacional dels EUA va descartar que el nou coronavirus sigui una creació artificial.L'oficina del director d'aquesta agència federal, Richard Grenell, va destacar en un comunicat que «la comunitat d'Intel·ligència coincideix amb l'ampli consens científic que el virus de COVID-19 no és ni artificial ni genèticament modificat».En 2018, Pequín i Washington es van embarcar en una guerra comercial que va portar a la imposició mútua d'aranzels, encara que al desembre de 2019 van arribar a un principi d'acord que va permetre que tots dos països gaudissin d'uns mesos d'aparent cordialitat, però Trump aquest dijous va afirmar que aquest pacte és «una cosa secundària» comparat amb el coronavirus.Segons dades de la Universitat Johns Hopkins, als Estats Units ja es registren més d'un milió de contagis i més de 62.000 morts, la qual cosa situa al país com el principal focus de la pandèmia en el món.