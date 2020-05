Ryanair ha dit que per culpa de la crisi del coronavirus, que ha paralitzat l'activitat aèria a Europa, tindrà unes pèrdues de més de 100 milions d'euros el primer trimestre de l'any, i més durant el segon.Segons ha explicat, Ryanair va començar la pandèmia amb uns 4.000 milions d'euros de liquiditat que intenta «gestionar intel·ligentment» per poder sobreviure com a empresa.En aquest sentit, O'Leary ha criticat els ajuts que alguns estats membres estan fent a aerolínies com Lufthansa, Air France o Alitalia, i els ha titllat «d'il·legals».