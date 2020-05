La Federació de Perruqueries recomana no obrir fins que es publiquin els detalls de com cal actuar

El govern espanyol encara no ha publicat cap decret amb indicacions sobre com garantir la seguretat als establiments

Actualitzada 01/05/2020 a les 16:06

La Federació Catalana de Perruqueries recomana no obrir fins que es publiquin els detalls de com cal actuar en matèria de seguretat i protecció tant de clients com treballadors. En declaracions a TV3, la presidenta de la Federació Catalana de Perruqueries, Carme Molas, explica que malgrat que tenen ganes de poder obrir dilluns, els preocupa la manca de concreció de l'administració.«De moment, hem aconsellat plantar-se fins que tot estigui resolt», ha afirmat Molas. «Plantem-nos i no anem a treballar. En tenim ganes, i necessitem veure els clients, que ens demanen amb una pressió terrible, i trucades, però això no ens pot fer passar de banda del que toca», ha indicat.