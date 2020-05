L'Estat autoritza els desplaçaments a horts que estiguin a municipis veïns

Només s'hi podrà anar si són per a autoconsum

01/05/2020 a les 19:29

El Govern ha autoritzat els desplaçaments per tenir cura i recol·lecció de produccions agrícoles destinades a l'autoconsum que es trobin en el mateix terme municipal al del domicili, o un adjacent a aquest.Segons informa el Ministeri de Sanitat en una nota de premsa, l'autorització es publica avui en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i es refereix a les activitats que no són de naturalesa laboral professional o empresarial, que ja estan permeses en el Decret d'Estat d'Alarma.L'Ordre que recull aquesta autorització estableix excepcions per a situacions de necessitat com l'alimentació d'animals o la recol·lecció en cas que la situació socioeconòmica de l'interessat faci imprescindible el consum del producte per a la seva subsistència.A més es recorda que, en qualsevol cas, els desplaçaments hauran de ser els mínims possibles per a la realització de les tasques indispensables i l'apilament del que sigui necessari, excepte causa degudament justificada.Així mateix, s'adverteix que aquestes activitats hauran de realitzar-se tenint en compte les normes establertes que garanteixen la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans.El desenvolupament dels treballs als quals es refereix aquesta Ordre s'hauran de realitzar de manera individual, tret que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, i pel temps mínim indispensable.