Catalunya suma un centenar més de morts per coronavirus, que eleven la xifra global a 10.311

El total de morts per coronavirus registrats per les funeràries arriba als 10.311, amb 100 noves defuncions aquest dijous, segons Salut. Són 38 menys que l'últim increment. Fins ara s'han detectat 55.137 positius i n'hi ha 120.795 de possibles. La xifra global és de 175.932 (6.767 més que dimecres). En el cas dels positius l'augment és de 813. Del total de morts, 2.996 han estat en una residència (53 més), 573 al domicili i 127 en un sociosanitari (2 més). La resta són morts en hospitals o no classificables per manca d'informació. Fins ara han mort en centre hospitalari 5.952 persones, 55 més que dimecres. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.







A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.235 són professionals sanitaris, 183 més que ahir, mentre que 5.172 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 95 menys que dimecres.



Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.956 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus, 169 més que ahir, i 25.011 són casos sospitosos, 1.158 més. El total de residents afectats és de 35.967, 1.327 més que dimecres.

Fins a aquest dijous 3.863 persones han estat ingressades de gravetat, 6 més que dimecres; actualment són 661, 46 menys que fa 24 hores. Fins avui s'han comptabilitzat 30.751 altes hospitalàries, 561 més que en l'últim balanç.

Dades territorials

Per territoris, a l'àrea metropolitana han mort 7.904 persones, entre positius i sospitosos, 4.801 en hospitals i 2.330 en residències, a banda de 430 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.208 morts (485 en hospitals, 384 en residències i 98 en domicilis) i a Girona han estat 613 els morts (323 en hospitals, 154 en residències i 25 en domicilis). Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 332 morts, 167 dels quals en hospitals, 89 en residències i 9 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha 180 morts en total, 145 en hospitals, 28 en residències i 2 en domicilis. Aquest dijous no s'ha registrat cap defunció en aquest territori. A l'Alt Pirineu i l'Aran també segueixen amb 30 morts com abans d'ahir, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.



Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona n'hi ha 39.689 de confirmats i 79.080 de sospitosos, mentre que a la Catalunya Central són 4.894 els confirmats i 11.516 els sospitosos. A Girona hi ha 5.271 confirmats i 14.357 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.716 persones amb coronavirus confirmades i 6.475 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.803 casos confirmats i 4.466 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 346 casos confirmats i 992 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 201 casos confirmats i 2.389 de sospitosos.



De tots aquests, Barcelona té 7.515 casos confirmats en residències i 17.144 de sospitosos. A la Catalunya Central són 1.137 els residents confirmats i 3.051 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.357 casos confirmats i 2.313 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 389 casos positius confirmats i 1.056 de sospitosos, i a Lleida són 408 els confirmats i 731 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 75 casos confirmats i 99 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 15 de confirmats en residències i 588 de sospitosos.