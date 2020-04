Alerten d'una estafa que suplanta la Seguretat Social

Algunes persones han rebut un correu en la qual s'informa que li han de retornar diners

Actualitzada 30/04/2020 a les 16:12

Una nova estafa suplanta la Seguretat Social per aconseguir informació bancària de les víctimes i robar-li diners. Les víctimes reben un correu que simula ser de la Seguretat Social, en el qual s'informa que l'Estat reemborsarà una quantitat determinada de diners.En aquest correu també hi ha un enllaç en el qual s'ha de clicar per accedir a aquest suposat i fraudulent reemborsament i on s'hi han de posar totes les dades bancàries. Aquesta és una de les moltes estafes que circulen per internet, especialment en temps de coronavirus i amb les quals cal prestar molta atenció per no ser víctimes d'un robatori a través d'internet.