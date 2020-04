Barrets d'un metre pels infants, en una escola de la Xina

Amb aquest element s'assegura el distanciament socials dels petits

Actualitzada 30/04/2020 a les 19:39

Els nens al nostre país no tornaran a l'escola fins a setembre però els infants de la Xina es troben reprenent les classe de manera progressiva. Un aspecte que han establert com a prioritari és el de mantenir la distància social. Una escola primària en Hangzhou, a l'est del país, ha volgut reforçar aquesta mesura mitjançant un particular accessori: barrets fets a mà per a assenyalar quant espai han de mantenir entre ells.Com a mesura de precaució igual que en molts països, els petits han de fer servir mascareta que els ajudi a prevenir el contagi. Però a més d'ella, van tornar a classes amb un accessori sobre els seus caps.Es tracta d'uns barrets fets a mà amb ajuda dels seus pares, una iniciativa de l'escola amb la qual busquen mantenir la distància social de manera creativa per als nens. L'elaboració del barret ha estat lliure però la condició era que mesuressin un metre.