Les perruqueries creen una guia per «extremar» les precaucions en la seva reobertura

La cita prèvia, tovalloles d'un sol ús i control de la temperatura són algunes de les recomanacions

Actualitzada 30/04/2020 a les 13:21

L'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica (Stanpa) ha elaborat una Guia de Recomanacions de referència bàsica de cara a la recuperació de l'activitat dels salons de perruqueries a Espanya amb la qual pretenen «extremar» les precaucions.El llistat inclou recomanacions higienicosanitàries covid-19, així com mesures de seguretat i protocols d'actuació que assegurin la protecció tant de treballadors com dels clients basats en les premisses del Govern, raó per la qual «és possible que alguns locals necessitin alguns dies més per a extremar la prudència en la seva preparació», indiquen aquest dijous en un comunicat.La cita prèvia es converteix en l'instrument «prioritari» per a assegurar l'atenció individual dels clients, sent obligatori l'ús de màscares individuals, la rentada freqüent de mans i l'ús de guants quan escaigui.Se substituiran les tovalloles habituals per tovalloles d'un sol ús i en el cobrament del servei es «fomentarà» l'ús de mitjans electrònics.Stanpa recomana que l'espai ha d'estar senyalitzat per a respectar la distància mínima entre persones, a través de marques a terra o barreres, a més de restringir el nombre de clients segons la grandària del saló i la imposició de la flexibilitat horària per a donar servei a la població de manera escalonada i, garantir així, les normes de seguretat.El material de protecció d'un sol ús individual se situarà en contenidors específics i s'eliminaran els dispensadors d'aigua en substitució per ampolles d'aigua individuals o gots d'un sol ús.Recomanen el control de temperatura a l'entrada dels treballadors i que la roba de treball i el calçat siguin diferents dels utilitzats abans de l'entrada i sortida al lloc de treball, així com la seva rentada diària a 60 graus.També consideren recomanable evitar joies en la zona de les mans com polseres, rellotges, anells i portar el cabell recollit. Cada treballador disposarà dels seus propis materials, els quals seran higienitzats en cada servei.Als clients se'ls recomana l'ús de la màscara i no desprendre's de la bata d'un sol ús; les seves pertinences personals s'emmagatzemaran en una bossa individual que es lliurarà a la sortida, i queda restringida la disposició de revistes, premsa, etc., que puguin passar de mà en mà.El sector de perruqueries empra a més de 150.000 treballadors de manera directa, en la seva gran majoria són dones, un 85% del total.