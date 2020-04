Les òptiques es preparen per rebre clients de manera segura

Les entitats del sector oferiran als establiments un identificatiu per l'apardor d'«establiment sanitari higienitzat»

Actualitzada 30/04/2020 a les 14:44

Les òptiques s'han preparat per a començar a rebre clients amb un pla per a recuperar la confiança del consumidor, ja que confirmen ser establiments segurs, mentre que estimen que necessitaran un any i mig per a recuperar-se de la crisi.En considerar-se servei essencial, la gran majoria ha ofert serveis d'urgències durant el confinament, però ara com ara existeix certa incertesa sobre quan podran obrir per complet els locals físics, encara que sigui amb mesures de seguretat com a cita prèvia obligatòria o acudir solos a les clíniques.L'agrupació Visió i Vida, la Federació Espanyola d'Associacions del Sector Òptic, diverses associacions del sector (AEO, AECOCC, AECOP, ANEOP) i universitats, com la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, han establert una guia de consells per a l'obertura segura dels establiments.Així, aquestes entitats oferiran de manera gratuïta als seus socis un identificatiu per a l'aparador d'«establiment sanitari higienitzat», marcadors per als espais i sòls, i infografies o consells audiovisuals per a explicar als usuaris com netejar i cuidar els seus equipaments òptics.També detallaran com actuar abans i durant la visita a l'òptic-optometrista, una guia d'actuació amb els comercials d'òptica, i proveiran a les clíniques de campanyes en xarxes socials per a animar a realitzar visites i donar consells de salut visual.«Sabem que estar més de sis setmanes a casa poden estar afectant de manera dràstica a la salut visual dels més petits –els qui estan abusant de pantalles (...) sense fer pràcticament ús de la visió llunyana», ha explicat en un comunicat Salvador Alsina, President de Visió i Vida.