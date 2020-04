La sanitat catalana no tornarà a la normalitat fins a ben entrat l'any 2021

Abans de finals de juliol el CatSalut espera que es puguin atendre les visites ajornades

La sanitat pública catalana, que ha patit la major tensió de la seva història, no tornarà a la normalitat fins a ben entrat l'any 2021 i arrossegarà encara llistes d'espera per a proves i operacions no urgents més llargues de les que tenia abans de l'inici de la crisi.El sistema sanitari català ha patit una 'rebolcada' i ha hagut de reestructurar-se per complet per a no veure's col·lapsat pel coronavirus, que ja ha causat a Catalunya 10.211 morts, amb un nou repunt tant en nous contagis positius, més de 2.650 en un sol dia, com en pacients amb símptomes, més de 3.730 en 24 hores.L'esforç titànic del sistema sanitari, començant pels seus professionals, l'ha retratat avui el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, qui ha explicat que la primera dificultat va ser passar de 12.000 llits convencionals a 20.000 i de 600 llits d'UCI a 2.000.«El sistema ha pogut donar una resposta solvent», ha assegurat Comella, que veu com dia a dia baixen les urgències i els ingressats a l'UCI, encara que Catalunya, juntament amb Madrid, continuen sent les CCAA més afectades i les que hauran de tenir més cura a l'hora de la desescalada perquè no hi hagi un rebrot.El director del CatSalut ha ressaltat que el sistema ha pogut mantenir certa activitat no relacionada amb la COVID i com a exemple ha dit que des de l'inici de l'epidèmia han nascut a Catalunya 9.000 nadons; s'han fet 34.000 intervencions quirúrgiques, 49.000 proves diagnòstiques i 195.000 visites, a més d'atendre 2.500 urgències que no eren de COVID.El sistema sanitari català ha ocupat espais no habituals, com a pavellons, fires i hotels, que continuen perdent pacients, encara que es mantindran un temps activats i en els pròxims dies decidiran fins quan.«Encara trigarem temps a estar en condicions d'atendre com abans de la crisi», ha reconegut Comella, que ha ressaltat la labor de l'atenció primària, que està atenent per vídeo i per telèfon a molts dels seus pacients.Malgrat anar tornant gradualment a la normalitat, el sistema sanitari català preveu sumar uns 250 llits d'UCI als 600 que ja tenia davant un possible rebrot del COVID-19 la pròxima tardor, amb el que la capacitat total se situaria en 825 llits estables.Avui són 684 els llits d'UCI ocupats per malalts de COVID-19 a Catalunya (773 ahir), una tendència que va a la baixa encara que molt lentament, i les UCI estan ocupades al 50% per malalts COVID i no COVID.Malgrat la millora, Comella ha reconegut que el sistema sanitari català «trigarà el que queda d'any i bona part del 2021 a tornar a l'activitat normal, més encara tenint en compte que haurà de continuar atenent els malalts de COVID, per la qual cosa ja dissenya protocols i circuits diferents per a aquesta malaltia i per a la resta de patologies.Sobre les llistes d'espera, la directora de l'Àrea Assistencial del CatSalut, Xènia Acebes, ha manifestat que ja estan recuperant espais en hospitals i ambulatoris per a patologies habituals i ha anunciat que donaran prioritat a visites i operacions quirúrgiques de malalts de càncer, afectacions cardíaques i vasculars.«Abans de finals de juliol», ha dit Acebes, el CatSalut espera que es puguin atendre les visites ajornades d'aquestes especialitats.Per a fer front a la pandèmia, el CatSalut ha contractat a unes 4.000 persones «de manera estable», la majoria es mantindran als seus llocs de treball enguany i segurament el 2021.A més de les seqüeles psicològiques que l'epidèmia pugui deixar en els professionals sanitaris en els pròxims mesos, alguns ambulatoris han sumat avui un nou treball: fer les proves de sang als participants voluntaris en l'Estudi Nacional Epidemiològic de la infecció per SARS-CoV2 a Espanya, impulsat pel Ministeri de Sanitat per a aproximar-se a l'impacte real del virus.A més de la responsabilitat i sentit comú dels ciutadans, que aquest cap de setmana ja podran sortir a passejar i fer esport individual, els metges podran comptar a partir d'ara amb dos nous aliats: la calor, que, segons un estudi del Servei Meteorològic de Catalunya i l'Hospital Clínic, pot frenar l'avanç del virus, i el Remdesivir, un medicament contra l'ébola que ha mostrat certa eficàcia en un assaig amb pacients greus.