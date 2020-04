La Interpol alerta de l'ús del servei de menjar a domicili per traficar amb drogues

Els sospitosos es disfressen de repartidors de menjar per lliurar la droga

La Interpol ha alertat que les organitzacions delictives estan utilitzant serveis d'entrega de menjar a domicili per transportar drogues durant la pandèmia mundial del coronavirus.Segons ha informat la Policia Nacional, Interpol ha rebut informes de les forces de seguretat d'Espanya, Irlanda, Malàisia i el Regne Unit en els quals s'identifica a repartidors que transporten drogues com cocaïna, marihuana, ketamina o èxtasi.La Interpol ha alertat als 194 països membres d'aquesta circumstància mitjançant una notificació, eina de col·laboració entre totes les Policies del món, i gràcies a la primera informació remesa des de la Divisió de Cooperació Internacional de la Policia Nacional, subratllen des del cos.A principis d'abril, diversos agents espanyols van detenir a Alacant i a València a set persones que portaven uniformes de conductors de repartiment de menjar; van ser arrestats «lliurant cocaïna i marihuana» que ocultaven en un fals fons dins de les seves motxilles, indica el comunicat.En altres països com Irlanda, efectius de la Gardai (policia nacional irlandesa) van recuperar vuit quilograms de cocaïna i dues pistoles que estaven amagades dins de caixes de pizza.Des de la Policia expliquen que les mesures de confinament a escala nacional han augmentat «dràsticament» la demanda de serveis de lliurament de menjar a domicili.En la majoria dels casos assenyalats per la Interpol, els sospitosos es disfressaven de repartidors de menjar per lliurar la droga, encara que hi ha altres ocasions on els mateixos treballadors són presumptes còmplices, sigui de manera voluntària sigui sota amenaça.A més, hi ha situacions on els mateixos repartidors no saben que estan sent utilitzats per traficar amb substàncies estupefaents, com va succeir a Malàisia, on un treballador va sospitar d'un dels seus lliuraments perquè se suposava que anava a lliurar pa hindú, però el paquet pesava onze quilos.«Aquestes notícies són eines essencials per a permetre que la policia aprengui dels èxits d'altres i abordi les tendències canviants de la delinqüència», ha afirmat el director executiu de Serveis Policials de la Interpol, Stephen Kavanagh, qui ha elogiat el paper de la Policia espanyola en la lluita contra aquestes noves formes de tràfic de drogues.